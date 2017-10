Eiendom Norge: – Regjeringa brukar for sterk medisin i fallande bustadmarknad

Prisane sokk med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjonar var nedgangen 0,5 prosent, viser septembertala frå Eiendom Norge.

– Vi har no hatt fallande bustadprisar i fem månader, og prisane er berre 1,5 prosent høgare enn for eitt år sidan. Vi må tilbake til finanskrisa i 2007–2008 for å finne eit tilsvarande låge tal. Det illustrerer kor raskt eit bustadmarknad kan snu frå å bli sagt å vere nesten litt overoppheta til eit ganske mykje tyngre marknad, seier administrerande direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Ber om lette

I Oslo har bustadmarknaden stupt sidan april i år, og nedgangen heldt fram i september. Eiendom Norge forventar å sjå ein negativ tolvmånadersvekst for Oslo allereie i oktober. Den nedgåande trenden frå Oslo spreier seg no også til resten av landet, viser tala.

Årsakene til nedgangen er lågare befolkningsvekst enn forventa, ein historisk høg bustadbygging og innstrammingane i bustadlånsforskrifta som regjeringa innførte 1. januar, ifølgje Eiendom Norge.

I kjølvatnet av hausten i fjor med galopperande bustadprisar og prisauke på over 23 prosent i hovudstaden, valde regjeringa å mellombels stramme inn moglegheita til å ta opp lån, i tillegg til å auke krava til eigenkapital for kjøp av sekundærbustader i Oslo. Under presentasjonen onsdag kritiserte Eiendom Norge-sjefen regjeringa for å ha tatt for hardt i.

– Bustadlånsforskrifta har fått ein betydeleg sterkare effekt på bustadprisutviklinga enn mange venta, så det kan tyde på at medisinen har vore for sterk, seier Vammervold Dreyer.

Eiendom Norge trur ikkje på nokon betydeleg oppgang i prisane før godt ute i 2018 dersom ikkje dagens rammevilkår blir endra.

– Ingen gladnyheit

-Er det ikkje ein gladnyheit at den ekstreme veksten i bustadprisane no er blitt stogga?

– Nei, det synest eg ikkje. Eg synest verken det er positivt at vi får ein sterk oppgang eller nedgang. Eg ønsker meg eit bustadmarknad som er meir stabilt. Dette handlar om enkeltpersonar i eit bustadmarknad som opplevast som uberekneleg, og det er ikkje eit marknad som fungerer godt. Utviklinga viser at endringar i rammevilkår må gjerast varsamt og forsiktig, seier Vammervold Dreyer til NTB.

Han meiner regjeringa bør lette på nokon av dei mellombels restriksjonane lenge før forskrifta går ut 1. juli neste år, men på ein slik måte at det ikkje igjen skaper ein altfor stor vekst.

Folk fornøgde med brems

Ei ny undersøking gjennomført av YouGov for Nordea viser derimot at sju av ti bustadeigarar er fornøgde med at bustadprisveksten har bremsa opp. Berre 14 prosent er negative.

– Etter å ha vore vitne til at bustadprisane har auka i rekordfart dei siste åra, er det nok ein del som pustar letta ut over at marknaden har roa seg litt. Spesielt dei som står utanfor bustadmarknaden har grunn til å feire. Men også dei som meiner at bustadprisutviklinga vi har lagt bak oss ikkje har vore berekraftig, seier Elin Reitan, forbrukarøkonom i Nordea.

Bergen tapte på Sykkel-VM

Sterkast vekst i september hadde Moss med 1,3 prosent auke. Svakast prisutvikling hadde Bergen, med ein nedgang på 1,6 prosent. Ein del av nedgangen kan forklarast med at Bergen «mista» ei veke til Sykkel-VM, trur Eiendom Norge, og viser til at aktivitetsnedgangen var på heile 15 prosent i Bergen i september.

Det blei totalt selt 8.681 bustader i september, 7,7 prosent færre enn i tilsvarande månad i fjor. Det blei lagt ut 10.289 bustader for sal i september, 6,3 prosent fleire enn i same månad i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 38 dagar å få selt ein bustad i Noreg i september – fire dagar meir enn i september i fjor.