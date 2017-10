Bubilsalet går som aldri før

Så langt i år er det registrert 3.200 nye bubilar og 2.661 nye campingvogner i Noreg. Det er fleire enn i heile fjor. Berre i september kjøpte nordmenn 236 bubilar og 134 campingvogner.

– Sett i forhold til same tid i fjor ligg bubilsalet no 20 prosent framfor dei ni første månadane av 2016, mens campingvogner ligg drygt 10 prosent over, seier generalsekretær Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund (NCB).

Veksten skjer i heile landet, men det er vestlendingane og nordlendingane som er mest begeistra.

– Dei godt vaksne utgjer framleis den tyngste gruppa blant bubilkjøparane. Yngre familiar vel oftare campingvogn, seier konsernsjef Bengt Heggertveit i forhandlarkjeda Ferda.

I heile 2016 vart det selt 3.052 bubilar og 2.607 campingvogner i Noreg.

