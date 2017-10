Austlandet blir vêrvinnaren i haustferien

I landet som heilskap er det likevel blanda vêr i vente.

– Det blir nokså typisk haustvêr, seier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til NTB.

Både på Austlandet og Sørlandet ser det likevel ut til å bli både tørt og fint den kommande helga.

– Sørlandet får nok moglegheita til å tørke opp, seier Thaule.

Lågtrykk i Midt-Noreg

Allereie onsdag kjem det inn eit lågtrykk over midten av landet, med vestavind og regn. Eit nytt lågtrykk er venta fredag kveld, noko som vil gi byevêr både på Vestlandet, i Trøndelag og i Møre og Romsdal. I tillegg må trønderane belage seg på mykje vind, ifølgje meteorologen.

Laurdag drar likevel lågtrykket vidare til Sverige.

– Vêret vil nok letne både i Trøndelag og på Vestlandet. Men nokre spreidde byer både der og i Møre og Romsdal må ein nok rekne med, seier Thaule.

I nord er det frålandsvinden som dominerer, noko som for det meste gir tørt og fint vêr.

– Men Nord-Noreg vil få enkelte spreidde byer, særleg langs kysten, seier meteorologen.

Vinterdekk i fjellet

Haustferierande som skal til fjells, bør likevel ta høgde for kalde dagar. Særleg i Trøndelag og i Møre og Romsdal vil nedbøren komme i form av snø.

På Austlandet og i Nord-Noreg er det haustferie denne veka, mens vestlendingane, trønderane og hedmarkingane tar haustferie neste veke.

– Vi har allereie snø observert i høgfjellet over 1000 meter. Det blir kaldare når vi kjem til fredag, og vi ser for oss at snøgrensa kan krype ned til 600 meter, seier Thaule.

– Vi anbefaler både vinterdekk og ullundertøy, seier ho.

(©NPK)