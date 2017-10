Ap vil ikkje stø attval av Olemic Thommesen

– Vi er overraska over at Høgre vel å fremje Thommessen som kandidat. Arbeidarpartiet vil ikkje stø dette. Vi har ikkje tatt stilling til om vi skal stemme blankt eller fremje ein eigen kandidat, seier nestleiar Hadia Tajik til NTB.

Stortingsgruppa til Høgre avgjorde onsdag å gå inn for at Thommessen blir attvald. Han er omstridt etter å ha fått sterkt kritikk frå Stortinget, blant anna i samband med byggjesprekksaka.

Tajik peiker på nettopp denne saka, men også at summen av saker Thommessen har fått kritikk for, har vore av betydning for Arbeidarpartiet.

– Vi opplever dette som ein uvanleg situasjon. Det er grunnen til at vi er budde på å ikkje stemme på han, seier ho.

Frå før er det kjent at korkje Senterpartiet eller SV vil stemme for Thommessen.

