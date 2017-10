Vegvesenet aner ikkje når flaum- og skredramma vegar opnar att

Ifølgje meteorologane fall det dobbelt så mykje nedbør i Agder-fylka i løpet dei siste tre dagane, som det vanlegvis gjer på ein heil haustmånad. Ved minst to vassdrag blei det målt flaumrekord, og nedre delar av dei fleste vassdrag har framleis flaumnivå oransje, ifølgje NVE.

Forsikringsselskapa opplyste måndag har talet på skademeldingar har passert 1.500, og dei held fram å tikke inn. Same dag melde vegtrafikksentralen at dei hadde mista teljinga over stengde vegar på Sørlandet.

Sjølv om nedbøren har roa seg noko tysdag, slit dei framleis med å få fullstendig oversikt.

– Vi har oversikt så langt seg gjere, men får stadig meldingar om vegar som kan opnast igjen eller om nye vegar som må stengjast, seier trafikkoperatør Leif Christensen til NTB.

Førebels er 21 vegar mellombels stengt i Aust-Agder på grunn av flaumar. Talet er 23 for Vest-Agder, der man også kan legge til tre stengde vegar på grunn av jordras.

Ifølgje Christensen har fleire stader vore meir eller mindre isolert, blant anna Birkenes i Vest-Agder. Når det eventuelt blir mogleg å reise som normalt igjen i Agder-fylka, tør ikkje Vegvesenet å spå.

– Vi får stadig vekk meldingar om dette, men vi har ingen gode svar. Vegane som er stengt på grunn av flaumar, opnar når vatnet trekker seg vekk. Ved dei som er skadd av jordras må vi fysisk inn og gjere tiltak, seier trafikkoperatøren.

