Rolls-Royce og Google samarbeider om autonome skip

– Intelligent overvaking av omgjevnadane på sjø og i hamn trengst for å utvikle autonome skip, men dei er like viktige for skipa vi har i dag ved å gjere dei tryggare og meir effektive å manøvrere for mannskapet, seier Karno Tenovuo i Rolls-Royce i ei pressemelding.

Maskinlæring er eit sett algoritmar, verktøy og teknikkar som etteraper menneskeleg læring for å løyse spesifikke problem. Rolls-Royce skal bruke Google Clouds programvare for å lage modellar som kan tolke og kjenne att maritime datasett. Ved hjelp av sensorar skal skipa bli i stand til å oppdage objekt rundt seg og bruke databasar og annan informasjon til å identifisere dei.

Rolls-Royce er ein stor leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Ein stor del av dei som jobbar i den marine avdelinga i selskapet held til i Ålesund. I Noreg er det om lag 2.300 Rolls-Royce tilsette, av dei 1.600 i Møre og Romsdal. Rundt 30.000 fartøy verda over seglar med utstyr eller design frå Rolls-Royce.

(©NPK)