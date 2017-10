Kunnskapsministeren i møte med KS om bemanningsnorma i barnehagar

Lovforslaget har møtt kritikk frå fleire hald for underfinansiering, og tysdag hadde kunnskapsministeren derfor eit møte med KS for å avklare forslaget.

– Det var eit nyttig møte. Regjeringa vil innføre ei bemannings- og pedagognorm i barnehagane, og KD og KS har ulike syn på kor mykje dette vil koste. Vi fekk ei utgreiing om kva som ligg bak KS sitt reknestykke, og det var nyttig. Vi har framleis ulike syn, men det er nyttig å høyre detaljane bak KS' tankegang, seier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til NTB.

KS (tidlegare Kommunenes Sentralforbund) meiner at lovforslaget avgrensar handlingsrommet til kommunane og er mykje dyrare enn regjeringa har berekna. Dei har sjølv berekna at kostnadane til kommunane vil auke med 500 millionar kroner. I tillegg kjem at tilskotet til private barnehagar skal aukast med utgangspunkt i utgiftene kommunane har til barnehagar to år etter.

– Dermed blir underdekninga dobla og blir omtrent på 1 milliard kroner, seier direktør for utdanning i KS Erling Barlindhaug.

Berekninga KS har gjennomført kjem fram i ein høyringsuttale KS sende Kunnskapsdepartementet i førre veke. Der viser dei til at departementet sjølv berre har løyvd 172 millionar kroner over statsbudsjettet for 2017.

Høyringsfristen til lovforslaget er sett til 13. oktober. Fleire enkeltkommunar har også varsla at dei kjem til å sende inn sine eigne høyringssvar etter å ha gjennomført eigne utrekningar.

Lovforslaget tar sikte på å innføre eit minimumskrav til grunnbemanning i barnehagar. Det blir sett krav både til talet på tilsette per barn og til kor mange pedagogar og barnehagelærarar det skal vere per barn.

