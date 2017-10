Huitfeldt held fram som Arbeidarpartiets utanrikssjef

Huitfeldt ønskte å fortsette i komiteen ho har vore leiar for dei siste fire åra, men det har vore spekulert på om ho ville bli erstatta av Eide.

No er det likevel klart at Barth Eide i staden skal til energi- og miljøkomiteen og blir Aps leiar av fraksjonen.

– Den nye stortingsgruppa til Arbeidarpartiet har både fornying og erfaring. Det blir eit sterkt lag dei neste fire åra, seier valkomiteleiaren, partisekretær Kjersti Stenseng.

Etter innstilling frå valkomiteen vart Arbeidarpartiets stortingsgruppe for den kommande fireårsperioden konstituert på gruppemøtet tysdag.

Nye moglegheiter

– Valkomiteen har lagt vekt på at Arbeidarpartiet treng både fornying og vidareføring av verdifull erfaring. Det har vore viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon frå ulike delar av landet i komiteane, seier Stenseng.

– Arbeidarpartiets nye stortingsgruppe blir eit sterkt lag. Representantane har ein viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og eit tryggare arbeidsliv. Med den nye parlamentariske situasjonen der Frp og Høgre-regjeringa ikkje lenger har ein samarbeidsavtale å lene seg på, byr det seg nye moglegheiter for å få gjennomført god Ap-politikk, seier Stenseng.

Partileiar Jonas Gahr Støre er valt til parlamentarisk leiar og nestleiar Hadia Tajik er valt til parlamentarisk nestleiar. Støre og Tajik utgjer saman med Fredric Holen Bjørdal og Kari Henriksen arbeidsutvalet.

Dette er fordelinga:

Arbeid- og sosialkomiteen: Hadia Tajik (leiar), Rogaland, Svein Roald Hansen (nestleiar), Østfold, Lise Christoffersen, Buskerud, Arild Grande, Nord-Trøndelag.

Energi- og miljøkomiteen: Espen Barth Eide (leiar), Oslo, Else May Botten (nestleiar), Møre og Romsdal, Runar Sjåstad, Finnmark, Hege Haukeland Liadal, Rogaland, Åsmund Aukrust, Akershus.

Familie-, kyrkje- og kulturkomiteen: Anette Trettebergstuen (leiar), Hedmark, Kari Henriksen (nestleiar), Vest-Agder, Masud Gharahkhani, Buskerud.

Finanskomiteen: Trond Giske (leiar), Sør-Trøndelag, Ingrid Heggø (nestleiar), Sogn og Fjordane, Eigil Knutsen, Hordaland, Fredric Holen Bjørdal, Møre og Romsdal, Åsunn Lyngedal, Nordland.

Helse- og omsorgskomiteen: Ingvild Kjerkol (leiar), Nord-Trøndelag, Tore Hagebakken (nestleiar), Oppland, Elise Bjørnebekk-Waagen, Østfold, Tellef Inge Mørland, Aust-Agder, Tuva Moflag, Akershus.

Justiskomiteen: Lene Vågslid (leiar), Telemark, Jan Bøhler (nestleiar), Oslo, Maria-Karine Aasen Svensrud, Vestfold.

Næringskomiteen: Terje Aasland (leiar), Telemark, Ruth Grung (nestleiar), Hordaland, Cecilie Myrseth, Troms, Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark.

Utdanning- og forskingskomiteen: Martin Henriksen (leiar), Troms, Jette Christensen (nestleiar), Hordaland, Torstein Tvedt Solberg, Rogaland, Nina Sandberg, Akershus.

Kommunalkomiteen: Rigmor Aasrud (leiar), Oppland, Stein Erik Lauvås (nestleiar), Østfold, Jorodd Asphjell, Sør-Trøndelag, Siri Gåsemyr Staalesen, Oslo.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Dag Terje Andersen (leiar), Vestfold, Eva Kristin Hansen (nestleiar), Sør-Trøndelag, Magne Rommetveit, Hordaland.

Transportkomiteen: Sverre Myrli (leiar), Akershus, Ingalill Olsen (nestleiar), Finnmark, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag, Øystein Langholm Hansen, Rogaland.

Utanriks- og forsvarskomiteen: Anniken Huitfeldt (leiar), Akershus, Eirik Sivertsen (nestleiar), Nordland, Jonas Gahr Støre, Oslo, Martin Kolberg, Buskerud, Marianne Marthinsen, Oslo.

Presidentskapet: Eva Kristin Hansen, Sør-Trøndelag, Magne Rommetveit, Hordaland.

(©NPK)