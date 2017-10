Færre døyr i brannar i Noreg

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har registrert omkomne i brannar for kvart kvartal dei siste 20 åra. I 2015 og 2016 omkom høvesvis 35 og 40 personar i brann. Sidan 1979 har det i snitt omkomme 64 personar i brannar kvart år.

– Sjølv om tala no viser ei svært positiv utvikling, har vi sett tidlegare at det kan snu raskt. I 2008 hadde vi same positive tendens etter tredje kvartal. Dessverre endra dette seg dramatisk, og vi fekk uvanleg mange dødsbrannar dei siste tre månadene, seier administrerande direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I 2008 omkom 28 personar. Søtorp meiner at seriekopla røykvarslarar, komfyrvakter og informasjonskampanjar er sannsynlege årsaker til utviklinga, men åtvarar mot å stole på teknologien.

– Det er viktig at vi framleis har søkelyset på dei små detaljane i kvardagen. At vi passar på komfyren, fyrer rett i peisen, følgjer med ved bruk av levande lys, og unngår bruk av vaskemaskiner og tørketromlar om natta, strekar Søtorp under.

(©NPK)