Elbilsalet i Noreg aukar

Tala for registrering av nye bilar gjekk noko ned i september 2017 samanlikna med same månad i fjor. Samtidig registrerte Opplysningsrådet for Veitrafikken det lågaste CO2-utsleppet nokon gong, opplyser direktør Øyvind Solberg Thorsen.

– Nedgangen bidrar til historisk låge utslepp. Dette går rett veg. Vi veit at Tesla har levert ut ekstra mange bilar denne månaden, men samtidig er det også fleire som ser at tida no er moden for å skifte til elbil, seier Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Ho strekar under at Noreg likevel ligg litt etter den nødvendige utviklinga for å nå målet om å berre selje bilar med null utslepp i 2025.

CO2-utsleppet til ein bil blir målt i gram per kilometer, og gjennomsnittleg utslepp for alle førstegongsregistrerte nye personbilar i september var 71 gram per kilometer. Det er 17 gram per kilometer lågare enn i september 2016.

