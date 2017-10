Dei fleste som prøver å treffe ryper går tomhendt heim

Fangststatistikk frå Nordland og Troms over fleire år, viser at dei fleste rypejegerar går tomhendt heim.

– Dei som har skutt rype rapporterer ein eller to fugl. Forsvinnande få skyt meir enn to ryper gjennom ein jaktdag, sjølv om kvotane har tillatt det, opplyser fagsjef for jakt og fiske Jo Inge Breisjøberget i Statskog i ei pressemelding.

Fagsjefen peiker på at over halvparten av jegerane står oppført med null fangst gjennom heile jaktsesongen, og han meiner dette truleg seier mykje om den sosiale dimensjonen ved jakt.

– Likevel går jegerane ut på jakt år etter år. Det er nok like mykje naturopplevinga og det sosiale som lokkar jegerane som det å skyte rype.

Rypebestanden er redusert dei siste åra, og mange stader har jakta blitt avgrensa, eller stoppa heilt. Statsskog viser til at statistikken frå Troms og Nordland gir heilt ny kunnskap som kan leggjast til grunn for rypeforvaltninga i framtida.

