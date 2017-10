Streiken i Kreftforeningen er over

– Det var viktig for oss at sjukepleiarane i Kreftforeningen skulle få behalde sine lønns- og arbeidsvilkår etter overgangen til NHO. Dette har vi fått til. Vi har sikra våre medlemmer streikerett på avtalen og minstelønnssatsar som følgjer bransjenivået for sjukepleiarar, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i ei pressemelding.

Ho rosar sjukepleiarane som har halde ut i det ho seier er den lengste streiken forbundet har gjennomført. Dei har streika sidan slutten av mai.

(©NPK)