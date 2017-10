Oslo Børs starta oktober i pluss

Mest omsett på den første handledagen denne veka var som vanleg Statoil, saman med DNB og DNO.

Blant dei største selskapa på børsen var det likevel Yara som stod for den største framgangen ettersom aksjen gjekk opp med 1 prosent. Deretter følgde DNB med ein oppgang på 0,9 og Orkla med 0,7 prosent. Norsk Hydro gjekk opp med 0,7, mens Statoil steig med 0,4 prosent.

Telenor og Marine Harvest fall med høvesvis 1,3 og 0,7 prosent.

Blant dei andre selskapa notert på hovudindeksen steig Gjensidige med 4,2 prosent og Norwegian med 1,6 prosent blant selskapa med god aktivitet i aksjen. Taparane vart DNO som fall med 8,9 prosent og Petroleum Geo-Services som fall med 4,6 prosent.

Den kraftige nedgangen til DNO kjem av truleg av ei nedgradering av aksjen gjennomført av meklarhuset RBC.

Oslo Børs melder elles at september vart ein rekordmånad for hovudindeksen med totalt 14 rekorddagar samtidig som den steig totalt med 5,8 prosent. Ikkje sidan 1997 har børsen hatt ein månad med like mange rekorddagar, og kursoppgangen er den største på ein månad sidan oktober 2013. Oljeprisen er den største enkeltfaktoren som har hatt innverknad på oppgangen.

Dei europeiske børsane melder også om oppgang på første handledag denne veka. FTSE 100 i London steig med 0,9 prosent, følgt av DAX 30 i Frankfurt som gjekk opp med 0,6 prosent. Paris-indeksen CAC 40 noterte seg for ein auke på 0,4 prosent.

Sjølv om oljeprisen har vore ein sterkt medverkande årsak til børsoppgangen i september, starta ikkje oktober like bra. Eit fat nordsjøolje hadde måndag ettermiddag falle med over 1 prosent til 55,7 dollar fatet, mens eit fat amerikansk lettolje vart omsett for 50,3 dollar, ned med nærmare 1,4 prosent.

(©NPK)