OBOS-prisane fell vidare

– Prisutviklinga er som forventa. Eg trur at vi kan ha seks til åtte månader framfor oss med prisfall i oslomarknaden før det snur, seier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i ei pressemelding.

Deretter trur han det vil ta ytterlegare eitt år før prisane er tilbake til toppnivået i februar 2017. Då var gjennomsnittsprisen 65.006 kroner per kvadratmeter. Sidan har prisane gått ned kvar månad. Færre ville bodrundar er godt nytt for dei som vil inn på marknaden.

– Det er også viktig å huske at ting er langt frå dramatisk for dei fleste bustadkjøparar, legger Siraj til.

Hittil i år har prisane for brukte OBOS-tilknytt bustader i Oslo-området fall med 4,4 prosent. Prisane er dermed 0,4 prosent lågare enn dei var i september 2016. Førre månad var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknytt bustader i Oslo-området 60.741 kroner.

For landet sett under eitt var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknytt bustader 53.503 kroner i september. Dette er 1,3 prosent lågare enn i august, og 0,9 prosent lågare enn i september 2016.

