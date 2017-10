Ny rapport: Reiselysta til nordmenn er ein trussel for Noregs klimamål

2 millionar kilometer svarar til 4.000 turar fram og tilbake mellom Oslo og Trondheim. 52 prosent av reiseverksemda skjer med bil, 37 prosent med fly.

– Det er openbert at det trengst ein pakke av verkemiddel for å oppnå dei klimakutta som trengst i transportsektoren, seier Anja Bakken Riis, leiar i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH), til Dagsavisen.

Ifølgje organisasjonen vil ikkje Noreg klare å innfri sine internasjonale forpliktingar og redusere klimagassutsleppa med 40 prosent dei neste tolv åra, ved å halde fram med den politiske kursen som er i dag.

– Når det gjeld flytrafikken, ser vi at det skjer ei positiv teknologiutvikling blant anna på elfly. Men Avinor planlegg å meir enn doble utanlandstrafikken innan 2040, utan å ha på plass løysingar som lar veksten skje på ein berekraftig måte, seier Riis.

Ho strekar under at nordmenn allereie per dags dato flyr ti gonger så mykje som ein gjennomsnittleg europear.

