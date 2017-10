Imam: Islamsk Råd for lite flinke til å ta avstand frå terrorhandlingar

Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeane som no melder seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN). Med sine 9.346 medlemmer er dei også det største muslimske trussamfunnet i landet.

At dei gjer det først no, kjem av fleire mislykka forsøk på å få IRN til å skifte kurs, seier sjefsimam Senaid Kobilica i trussamfunnet til Klassekampen. Han var sjølv leiar i rådet frå 2007 til 2012.

Kobilica seier han er lei av at muslimar blir plassert i same bås som ekstremistar. Samtidig seier han at han kan forstå det når tilfelle av islamistisk terror har auka på europeisk jord.

– Det har skjedd terror i København, London og Barcelona, og vi høyrer nesten ikkje eit ord om det frå Islamsk Råd. Det er veldig viktig å vere tydeleg i fordømminga av terror. Eg forstår at det for muslimar kan vere kjedeleg, men det må gjerast, seier han.

Generalsekretær Mehtab Afsar har tidlegare sagt at Islamsk Råd gjer ein stor innsats mot ekstremisme som ikkje nødvendigvis er så synleg.

