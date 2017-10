Handelsnæringa innfører miljøavgift på plastposar

– Med etablering av Handelens Miljøfond slår vi to fluer i eitt smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposar samtidig som vi får eit målretta miljøverkemiddel mot plastforsøpling, seier administrerande direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Ho opplyser at fondet kan bli brukt både til å fremme meir miljøvennlege og færre plastposar og til oppryddingstiltak, ikkje minst av plast som kjem inn frå havet og forsøplar norskekysten.

Madsen seier til NTB at ein avgift på 50 øre per plastpose skal bli øyremerkt miljøfondet. Ifølgje Virke vil det i så fall bety rundt 400 millionar kroner i året.

Regjeringa måtte for to år sidan, etter sterke protestar, skrinleggje ei statleg plastposeavgift.

– Virke og handelen meiner at ei løysing med plikt til å ta betalt for plastposar og øyremerkt betaling til Handelens Miljøfond er det som gir best miljøeffekt, seier Madsen.

Virke håper plastposeavgifta kan bli innført frå nyttår. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) seier han har hatt dialog med bransjen i nesten eitt år om saka.

– Utgangspunktet er jo eit EU direktiv som skal bli gjennomført. Da har det vore viktig å ha dialog med bransjen om korleis dei meiner dette beste kan bli gjennomført. Her har bransjen foreslått å legge på eit vederlag ved sal av plastposar. Det ser vi positivt på, seier Helgesen til NTB.

