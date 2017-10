Fagpersonar fryktar ny systemsvikt ved Oslo universitetssjukehus

– Vi er uroa for at saka, og handteringa av den, er uttrykk for systemsvikt. Vi fryktar at noko liknande vil skje igjen om dei ikkje gjer noko. Vi følte derfor at vi var pliktig å varsle, seier overlege Trine Prescott til Klassekampen.

Prescott har signert varselet saman med Gunnar Houge, seksjonsleiar og overlege for tilsvarande avdeling ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Dei overlegane har sendt inn varselet som privatpersonar, men seier til avisa at dei kjenner godt til forholda ved avdeling for medisinsk genetikk i Oslo og at dei har snakka med fleire tilsette.

I varselet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer dei med at avdelinga i Oslo bør «bli restrukturert under ny leiing».

– Eg har aldri levert ei bekymringsmelding om noko som helst før, men mangel på fagleg innsikt og audmjukskap hos leiinga i Oslo var for stor til at eg kunne la vere, seier Houge.

Fylkesmannen er i gang med tilsyn, og har sendt avdelinga på sjukehuset eit brev med 30 spørsmål.

