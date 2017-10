Buss for tog på Bergensbanen og Sørlandsbanen

Bergensbanen er stengt mellom Trolldalen og Flå etter at ei elv på avvege tok med seg fleire meter av jordmassane under skjenegangen. Bane Nor seier til NTB at linja truleg er stengt til klokka 18 måndag kveld.

– Vi køyrer buss frå Hønefoss til Nesbyen, men vi har hatt utfordringar med å skaffe nok bussar; det var eitt av togsetta som vart ståande i tre timar, seier Håkon Myhre, pressetalsperson i NSB til NTB.

På Sørlandsbanen er det stengt mellom Vennesla og Nelaug fordi det er problem med straumtilføringa. NSB organiserer busstransport og ifølgje Bane Nor vil strekninga vere stengd heile måndag.

I tillegg var rutene mellom Nordagutu og Skien og Jevnaker og Hval nede på grunn av manglande straumtilføringa og vatn på spora. Då fire ruter var nede, sleit NSB med å skaffe nok bussar.

– Vi er midt i haustferien no, og har for augneblinken ikkje nok bussar for alle dei reisande. For våre reisande er dette veldig trist, og vi jobbar på spreng for å få nok bussar, sa Myhre.

Bane Nor oppfordrar reisande til å halde seg oppdatert med NSB-appen.

