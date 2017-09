NSB ber om krisemøte med Bane Nor etter omfattande togforseinkingar

Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, seier han er svært frustrert på vegner av togkundane til selskapet. Isaksen peikar på at kundar på Austlandet i haust har opplevd forseinka og innstilte tog altfor mange gonger.

– Mange feil på signalanlegg og straumforsyning gjer at punktlegheita i august og september for våre passasjertog er på det lågaste nivået på fleire år. Vi har hatt glepp i punktlegheita før, men no synest vi det har fått ein slik dimensjon at vi ønsker å sette dette tydleg på dagsordenen, sa Isaksen under ein pressekonferanse fredag.

Hastemøte

NSB har no kalla inn Bane Nor, som har ansvar for togskinner og infrastruktur, til eit krisemøte neste torsdag.

Isaksen viser grafar der det tydeleg går fram at det er infrastrukturproblema, ikkje NSB som står for mesteparten av årsaka til forseinkingane og innstillingane.

– Vi har sjølvsagt kontinuerleg kontakt med Bane Nor, men no er situasjonen så vanskeleg at vi har bede om eit ekstramøte.

NSB-sjefen oppfordrar Bane Nor til å prioritere «kvardagsleveransar» og dagleg vedlikehald framfor bygging av nye strekningar.

– Vårt bodskap er: om store investeringar står i vegen for den daglege drifta, må den daglege drifta bli prioritert. Om Bane Nor manglar pengar til den daglege drifta, så må pengane heller bli brukt på kvardagsleveransane enn nye strekningar, seier han.

Gode tal

Isaksen la også fram tertialtala til selskapet fredag. I dei første åtte månadane i år har NSB-konsernet hatt ei omsetning på 9.841 millionar kroner og levert eit driftsresultat på 639 millionar kroner. Konsernsjefen er godt fornøgd med tala, men strekar under at det er enda viktigare at kundane er fornøgde.

Etter valresultatet i haust førebur NSB seg også på konkurranse om persontogtrafikken i Noreg.

– Det krev at vi reduserer kostnadene våre og tilpassar verksemda til det vi skal levere i framtida. Det inneber ei stor omstilling, som vi er godt i gang med, seier Isaksen.

Nettbuss leverer gode resultat, mens det har vore ein nedgang i godstrafikken, og CargoNet opplever tøff konkurranse frå norske og internasjonale transportørar.

(©NPK)