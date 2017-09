Justisdepartementet avkreftar at avviklinga av juryordninga er utsett 

/* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:"DepCentury Old Style"; panose-1:2 3 6 3 6 4 5 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;} span.EpostStil17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1674643063; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:590671980 -1652263386 68419587 68419589 68419585 68419587 68419589 68419585 68419587 68419589;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:800; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"DepCentury Old Style",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:\F0A7; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:\F0B7; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:\F0A7; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:\F0B7; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:\F0A7; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}

– Det er ikkje fatta vedtak om at den skulle tre i kraft 1. januar 2018. Vi viser med dette til komitéinnstillinga der det står at «Lova gjeld frå den tid Kongen bestemmer», skriv statssekretæren frå Framstegspartiet i ein e-post til NTB.

Reynolds peikar på at Domstolsadministrasjonen har bekrefta at oppdateringa av dataverktøyet vil vere klar innan 1. juli 2018.

– I god tid før dette vil Justisdepartementet sørgje for å få på plass klare overgangsreglar for kva saker som skal behandlast med og utan jury i ein overgangsfase. Dette er viktig for å sikre at det er føreseieleg for partane, og betyr ikkje at endringa blir gradvis innfasa, skriv Reynolds.

