Grøn bøn til Venstre og KrF 

MDG fekk inn éin representant etter valet, nemleg frontfigur Une Bastholm. Ho presenterte fredag nokre av dei ferske prioriteringane til partiet ved starten av ein ny stortingsperiode.

– Vi oppfordrar både KrF og Venstre til å vende seg mot Stortinget for å skru opp ambisjonane og sikre eit breitt fleirtal for ein betre klimapolitikk, med eller utan regjeringa, seier Bastholm.

Ho ser håp i at KrF nyleg avslutta samtalane med Høgre, Framstegspartiet og Venstre om eit bindande samarbeid mellom dei fire partia på borgarleg side. Bastholm understrekar at usemje om klimapolitikk var grunnen til at budsjettforhandlingane i fjor haust var nær ved å bryte saman.

Forutan klima- og miljøpolitikk vil MDG dei neste åra legge mest vekt på å styrke innsatsen for openheit i politikk og forvaltning, kjempe for ei rusreform, ein meir human asylpolitikk og betre integrering.

