Solberg: Eit fleirtal på fire parti er avgjerande for regjeringa

Trass i at KrF-leiar Knut Arild Hareide braut samtalane med dei andre borgarlege partia onsdag kveld, vil Solberg likevel basere seg på å samarbeide med partiet.

– Det vil vere eit fleirtal på fire parti som vil bli avgjerande for at denne regjeringa vil bli sitjande. Det betyr at vi må finne ein måte å styre på som gjer at vi klarer å få gjennomslag i saker for alle fire parti, sa Erna Solberg i Politisk kvarter på NRK torsdag morgon.

Solberg seier ho skulle ønske seg eit større handlingsrom, men legg til at ho har respekt for Hareide og avgjerda han har tatt om at KrF ikkje vil vere ein del av eit formalisert samarbeid om ei ny borgarleg regjering. Ho seier regjeringa i staden må basere seg på eit sak-til-sak-samarbeid med KrF og antydar at regjeringa vil kunne strekke seg for å få sikra fleirtal.

– Alle fire parti må vere med for å få dette til, seier Solberg.

Hareide meiner på si side at situasjonen er god for at KrF skal få gjennomslag for sine saker.

– Vi er i ein posisjon der vi kan få gjennomslag for vår politikk, og det er trass alt det som er viktigast her, seier Hareide.

Erna Solberg seier samtidig at regjeringa også står friare til å søke samarbeid med andre parti på Stortinget.

– Det er det som er forskjellen på å ha ein samarbeidsavtale og det å ikkje ha ein samarbeidsavtale, at også regjeringa står friare til å samarbeide med andre parti. Men mitt utgangspunkt vil alltid vere at det var fire parti som fekk eit grunnlag, seier Solberg.

(©NPK)