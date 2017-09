NHO-prognose: Svakare 2017, men betre 2018 og 2019

– Vi justerer ned våre anslag for veksten i BNP for Fastlands-Noreg til 1,5 prosent for inneverande år. Samtidig oppjusterer vi vekstanslaga for 2018 og 2019 til høvesvis 2,3 og 2,4 prosent, skriv NHO i sin konjunkturrapport torsdag.

– Dette kjem av meir positive forventningar til utviklinga i eksport og import og auka investeringar i bustader og i fastlandsnæringane, heiter det vidare.

NHO trur det meste av nedturen som følgde i kjølvatnet av oljeprissjokket i 2014 no ligg bak oss, men trur opphentinga berre blir moderat.

– Våre prognosar tyder framleis på at veksten vil vere nokså beskjeden ei god stund framover, skriv arbeidsgivarorganisasjonen.

