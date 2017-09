Kritikarheider til dans, musikk og teater

Carte Blanche, som er Noregs nasjonale kompani for samtidsdans, får dansekritikarprisen for framsyninga «Jerada». Framsyninga hadde premiere på Den Norske Opera & Ballett i februar i år. Koreograf var marokkanske Bouchra Ouizguen.

– Carte Blanche har gjort verda større for oss med Bouchara Ouizguens «Jerada», meiner juryen.

Lise Davidsen, som fekk musikkprisen, har for alvor inntatt den internasjonale operascenen etter at ho i 2015 vann både Operalia i London og Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, og blei nummer to i den svært prestisjetunge Belvedere-konkurransen. Kritikarprisen får ho for si tolking av tittelrolla i Nordnorsk Opera og Symfoniorkesters oppsetjing av Richard Strauss' opera «Ariadne AUF Naxos», som hadde premiere i Bodø i mars i år.

– Hennes Ariadne er skakande truverdig og treffer rett i mellomgolvet, både når det gjeld kjensler og det musikalske, skriv juryen.

Kritikarlagets pris for teater gjekk til Morten Traavik, som er mest kjent for sine omstridde prosjekt i Nord-Korea. Han får prisen for framsyninga «Århundrets rettssak» som blei spelt tre ettermiddagar på rad under festivalen Barents Spektakel i Kirkenes i eit utandørs amfiteater som var bygd av 190 tonn is.

– Definitivt det mest spektakulære teaterprosjektet i år, meiner juryen.

Prisane, som blei delt ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag, er eit trykk av Gro Finne.

