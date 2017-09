Kontorkampen avgjort på Stortinget

– Vi er ikkje så bortskjemte når det gjeld kontorfasilitetar. Så lenge vi får gode arbeidsplassar, er vi fornøgde, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Saman med rådgivarane sine blir den ferske stortingsrepresentanten plassert utanfor sjølve stortingsbygningen, i Nedre Vollgate. Han slepp likevel å gå utandørs frå kontoret til stortingssalen, for lokala i tilstøytande bygg er bundne saman med stortingsbygningen ved underjordiske gangtunnelar.

Tre store

Valet gjer at det kvart fjerde år blir utkjempa ein kamp om areal og etasjeplassering på Stortinget. Historiene går om representantar med måleband og heftige partioppgjer om dei gjævaste kontorplassane og møteromma.

Administrasjonen på Stortinget har førebudd arbeidet ei god stund. Allereie i vår blei gruppesekretariata i partia involverte, men først i møte presidentskapen torsdag morgon blei flytteplanane banka.

Tidlegare var hovudregelen at eitt mandat i minus gav éin arbeidsplass mindre. No er modellen likare den som gjeld for fordeling av gruppetilskot, noko som gjer at små og mellomstore parti relativt sett kjem betre ut enn tidlegare.

– Tonen har vore god og konstruktiv. Eg vil særleg rose dei tre største partia, som har måtta gi frå seg mest. Dei har vore veldig imøtekommande, seier Terje Olsen, som leiar avdelinga for eigedom, sikkerheit og service på Stortinget.

KrF må flytte

Brakvalet til Senterpartiet gjer at partiet treng meir plass. Det går utover KrF, som må flytte ut av andre etasje i stortingsbygningen. Partileiar Knut Arild Hareide og resten av gruppa tar over i staden SVs og nokre av Frps kontor i etasjen under.

SV har på si side ønskt å vende tilbake til lokala sine ut mot Karl Johans gate i andre etasje, noko partiet har fått gjennomslag for. Dermed må fleire Ap-representantar pakke sakene sine for å flytte til andre kontor, blant dei nestleiar Trond Giske.

Miljøpartiet Dei Grøne og Venstre held fram med å vere i første etasje. Store delar av Ap fortset tilværet i andre og tredje etasje på Stortinget, mens Høgre held fram å vere i etasjen over. Lokala som det største regjeringspartiet må gi opp, er først og fremst å finne i tilstøytande kvartal.

Administrasjonen på Stortinget har også måtta flytte på seg eller dele på kontorplassane. Partigruppene slepp heller ikkje unna ei slik fortetting, men alle dei 169 stortingsrepresentantane skal også i framtida ha kvart sitt kontor.

Om det er trongt om plassen på Stortinget i dag, blir det romslegare når det mykje omtalte byggjeprosjektet i Prinsens gate er innflyttingsklart i 2019.

(©NPK)