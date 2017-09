Jubelstemning blant norske bedrifter 

NHO spør jamleg norske bedrifter om korleis dei opplever marknadssituasjonen. Om vi skal legge svara i tredje kvartal til grunn, er nedturen definitivt over for denne gong.

– Det siste halvtanna året har marknadstilfredsheita tatt seg opp frå eit lågt nivå til eit svært høgt nivå. Vi må tilbake til våren 2008, før finanskrisa, for å finne ein større forskjell mellom delen positive og negative svar, skriv NHO.

Hovudorganisasjonen peiker på at optimismen er breitt basert regionalt og næringsmessig.

Innan bygg og anlegg melder 92 prosent av bedriftene om ein god eller tilfredsstillande situasjon, og i industrien har marknadssituasjonen tatt seg markert opp det siste halvtanna året.

I tenestenæringane er tendensen generelt positiv, og innan varehandel og reiseliv er tilfredsheita høg og aukande.

Tungt for olje

Men éi næring må rekne med ein framleis krevjande marknadssituasjon, nemleg bedrifter som leverer til petroleumsnæringa.

Den siste tida har oljeprisen krabba oppover mot 60 dollar fatet, og NHO reknar med at investeringsfallet i oljenæringa er i ferd med å minke. Likevel er ikkje problema over for leverandørbedriftene.

– Bedrifter som leverer til petroleumsnæringa, rapporterer om ein mykje vanskelegare marknadssituasjon enn bedriftene elles. Men forventningane til marknadsutviklinga har blitt meir positive dei siste kvartala, skriv NHO.

Frå toppen i 2013 har oljeinvesteringane på norsk sokkel falle med omtrent ein tredel.

Nedjusterer anslag

NHO nedjusterer i sin konjunkturrapport anslaga for veksten i norsk økonomi i år.

– Vi nedjusterer våre anslag for veksten i BNP for Fastlands-Noreg til 1,5 prosent for inneverande år. Samtidig oppjusterer vi vekstanslaga for 2018 og 2019 til høvesvis 2,2 og 2,3 prosent, heiter det.

Bakgrunnen er meir positive forventningar til utviklinga i eksport og import og auka investeringar i bustadar og i fastlandsnæringane.

Til liks med andre analysemiljø meiner også NHO no at konjunkturbotnen er nådd, men at oppgangen blir moderat.

NHO peikar på seks hovudårsaker til at nedturen ikkje vart endå djupare: Svakare krone, oljeprissjokket trefte ikkje heile landet like hardt, oljenæringa effektiviserte produksjonen, nettoinnvandringa vart redusert, lønnsoppgjera var moderate og den økonomiske politikken var tilpassa situasjonen.

Moderat oppgang

Vidare peikar NHO på at ein ikkje kan forvente den same draghjelpa frå desse faktorane framover.

– For det første kan vi forvente ein mindre ekspansiv finanspolitikk dei nærmaste åra. Etter kvart som veksten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for ein generell stimulans i økonomien, heiter det.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er bekymra over oljepengebruken, som totalt har auka med omkring 80 milliardar dei siste åra, målt i 2017-kroner. Veksten i oljepengebruken må reduserast framover av omsyn til berekrafta i offentlege finansar på sikt, er bodskapen.

Også ei moglegheit for fallande bustadinvesteringar og lågare forbruksvekst kan påverke vekstbildet negativt.

