Hurtigruten vurderer å droppe anbodet frå staten

Samferdselsdepartementet lyste i førre veke ut anbodet for kystruta mellom Bergen og Kirkenes på anbod.

Reiarlaget Hurtigruten AS har denne avtalen med staten i dag, men dei vurderer om dei i det heile tatt skal ta del i anbodskonkurransen. Selskapet ønsker likevel å halde fram som ein stor reiselivsaktør langs kysten, skriv Klassekampen.

Knallhard konkurranse

– Uansett kva som skjer, så skal vi segle på norskekysten og vere ein markant aktør her. Vi vil då truleg ikkje gå innom alle 34 stadane, men sjølv kunne velje kva for område vi ønsker å vise gjestane våre. Vi vil også gi alle på kysten knallhard konkurranse, slik vi konkurrerer med utanlandske cruisereiarlag i dag, seier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten AS til avisa.

Ho opplyser at omtrent 10 prosent av omsetninga som er i dag kjem frå avtalen med staten.

Med avtalen følgjer det forpliktingar til transport av lokale passasjerar og gods, og dessutan krav om at skipa skal innom alle 34 anløpsstadane både på nordleg og sørleg rute.

Dersom andre reiarlag vinn anbodet, vil dei likevel ikkje kunne kalle seg Hurtigruten, for det namnet er det reiarlaget som har ruta i dag som eig.

Klimakrav

Anbodet som blei lyst ut i førre veke er delt i tre. Dermed kan det faktisk bli inntil tre reiarlag som deler oppdraget.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opplyste sist måndag at kontraktane skal bli tilbydd leverandørar med den lågaste prisen. Det er likevel fleire krav, blant anna krav til klima og miljø, der målet er å senke CO2-utsleppa frå og med 25 prosent.

Kontrakten som er i dag, går ut 31. desember 2019, men har moglegheit for eitt års forlenging. Anbodskonkurransen har frist 3. januar neste år, og rutene vil bli tildelt i mars 2018.

