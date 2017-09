Solberg ventar på svar frå KrF

Solberg ventar på avklaring etter at KrF har varsla at dette møtet kan bli det siste for deira del. Partileiarane og nestleiarane frå Høgre, Frp, KrF og Venstre møtest til samtalar på Stortinget onsdag ettermiddag.

– Vi skal høyre tilbakemelding etter at KrF og Framstegspartiet har hatt møter internt i helga, seier Solberg til NTB.

Sjølv om ho ikkje har gitt opp håpet om at samtalane skal fortsette, er ho førebudd på at KrF vel å gå i opposisjon.

– Eg høyrer kva dei seier om at dei skal oppføre seg konstruktivt og vi skal få til ting. Vi må snakke om politiske saker, seier ho, og legg til:

– Vi har ekstremt mykje felles gods gjennom dei fire siste åra, og det er forventninga regjeringa har frå det samarbeidet som det skal leverast på.

