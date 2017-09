Solberg tok oppgjer med hets på nettet

Solberg erkjenner at tonen i innvandringsspørsmål hardna til under valkampen. Under opningstalen på Integreringskonferansen onsdag tok ho eit oppgjer med netthets og hatprat.

– Det er noko som bekymrar meg. Særleg reaksjonen som har komme mot unge, nye stemmer, sa Solberg.

Sjølv om nokre av dei unge har ein stil med friske fråspark, og kanskje ikkje er så polerte i debatten, så har dei ein rett til å ytre seg, like sjølvsagt som alle andre her i landet, påpeikte ho.

– Rett til å ytre seg

Ho fryktar at hardare debattklima gjer at unge med innvandrarbakgrunn vegrar seg.

– Om slike stemmer stilnar, så blir demokratiet svekt. Om dei ikkje opplever at ytringsfridom og demokrati også er deira plattform, kan vi få meir ekstremisme. Då er hatprat med på å gjere integreringa dårlegare, sa ho.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tok i talen sin også til orde for eit meir konstruktivt ordskifte.

Ho tok opp korleis Sumaya Jirde Ali, som har engasjert seg i hijab-debatten, har opplevd truslar i etterkant og korleis 17 år gamle Anujan Kathir frå AUF blei omtalt i kommentarfelt etter at han blei intervjuet av NRK på valkvelden.

– Eg forstår at mora hans gret når ho las kommentarar som kom i kjølvatnet av intervjuet. Mykje av det var reinspikka rasisme. Eg ville også grine om slike ting var sagt om barnet mitt.

Einig i at debatten hardna til

Listhaug er einig med Solberg i at debattklimaet blei hardare før valet. Sjølv blei ho utfordra til å ta til motmæle mot hets av unge samfunnsdebattanter, men valde å vente.

Kvifor gjorde du ikkje det tidlegare?

– I valkampen var det mykje som skjedde, det var ikkje mogleg å rekke over alt som skjedde, seier Listhaug til NTB.

– Du rakk det ikkje?

– Nei, det var ikkje rett tidspunkt gjere det på. No har eg fått samla trådane, seier Listhaug.

Ho oppfordrar folk til å opptre på sosiale medium og elles på nettet på same måte som ein gjer i møte med menneske.

– Det er uakseptabelt at personar risikerer å bli hetsa, angripne og trua på basis av at dei er mørke i huda, sa Listhaug.

(©NPK)