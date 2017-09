Regjeringa lanserte internasjonal cyberstrategi

– Utviklinga av det digitale rom har på kort tid endra det globale landskapet Noreg held til i. Vi opplever ein kraftig auke av digitale sikkerheitsutfordringar og sårbarheiter. Eit velfungerande globalt internett og ein robust digital infrastruktur er heilt avgjerande for økonomien og sikkerheita i Noreg, seier utanriksminister Børge Brende (H) i ei pressemelding.

Det som er den første internasjonale cyberstrategien til Noreg blei onsdag lansert under det årlege dialogmøtet om internasjonale cyberspørsmål i Oslo. Der deltar USA og dei nordisk-baltiske landa. Strategien gjer greie for kva som er styrande prinsipp og strategiske prioriteringar innanfor heile spekteret av internasjonal cyberpolitikk, som for eksempel cybersikkerheit, global forvaltning av internett, utvikling og menneskerettar.

– Denne internasjonale cyberstrategien er eit viktig første steg til betre nasjonal koordinering på feltet. Dette er avgjerande for å betre kunne beskytte det norske samfunnet og fremme verdiane og interessene våre i framtida, seier utanriksministeren.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) seier betre nasjonal samordning vil auke effekten av politikken og bidra til å heve Noregs vørdnad internasjonalt på feltet.

Som eit ledd i den internasjonale cyberpolitikken vil Noreg søke medlemskap i Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE).

(©NPK)