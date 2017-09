Nansenprisvinnar fekk lauslate jentene frå Chibok: – Den største dagen i mitt liv

Den 57 år gamle læraren og tidlegare advokaten var sentral i forhandlingane med geriljaen som førte til at i alt 103 jenter er blitt lauslate frå fangenskap hos Boko Haram.

I oktober i fjor kunne Mustapha leie 21 unge kvinner til fridom. I mai i år blei ytterlegare 82 lauslatne.

– Det er det største augneblinken i mitt liv, slår prisvinnaren.

Stein på stein

Jentene var blant dei 276 som i 2014 blei bortførte frå ein skule i Chibok i nærleiken av Maiduguri i Nord-Nigeria, ei hending som skapte store overskrifter over heile verda.

Mustapha kjem sjølv frå Maiduguri, kjerneområdet til Boko Haram. For han var lauslatinga eit prov på at det er mogleg å byggje tillit.

– Vi brukte lang tid på å utarbeide ein konfliktanalyse. Deretter bygde vi stein på stein, fortel han til NTB. Prisvinnaren er i Noreg for å orientere styresmakter og organisasjonar om arbeidet sitt.

Framleis held Boko Haram rundt 100 jenter fanga. Mustapha trur han også vil greie å få sett fri desse.

– Men nokre av jentene er blitt radikalisert og vil ikkje forlate Boko Haram. Det er veldig sårt for foreldra, seier han.

Avtale innan rekkevidde

Lauslatinga av jentene er uansett eit viktig skritt i ein lang prosess, understrekar prisvinnaren.

– Det handlar om å byggje tillit. Atmosfæren har blitt mindre giftig, og det opnar for meir positive forhandlingar, seier han og viser til at etter at jentene vart lauslatne, drog den nigerianske presidenten til FN og sa han ville forhandle med islamistane.

Ein avtale med Boko Haram kan vere innan rekkevidde i levetida hans, trur 57-åringen.

– Før ville ingen snakke med Boko Haram. Det gjer vi no, slår han fast, men understrekar samtidig at konflikten i Nigeria handlar om mykje meir enn jentene frå Chibok.

– Det er så mykje smerte: 2,8 millionar er blitt heimlause. Tusenvis av enker veit ikkje korleis dei skal få mat på bordet. Tusenvis av foreldrelause barn veit ikkje etternamnet sitt. Hovudsaka er å sørgje for at sivile blir verna, seier Mustapha.

Ei militær løysing har han derimot mindre tru på.

– Boko Haram er ein del av ein verdsomspennande idé. Den kan ein ikkje knuse med våpen, seier han.

Skule til forsoning

Zannah Mustapha er den første frå Nigeria som blir tildelt Nansenprisen, først og fremst for skuleinnsatsen sin.

Sidan 2007 har han bygd opp eit grunnskuletilbod for foreldrelause og sårbare barn i Maiduguri. Etter at Boko Haram-opprøret braut ut for alvor i 2009, fekk også barn av døde geriljakrigarar plass på skulane til Mustapha.

I dag deler 540 barn frå begge sider av konflikten skuletimar og friminutt. Det er eit steg mot forsoning, meiner Mustapha. Prispengane på 150.000 dollar skal han bruke til å byggje endå fleire skular.

– Dette er skular der alle barn betyr noko. Vi kan gi dei ei framtid, slår Mustapha fast.

