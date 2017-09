Næringslivet: Solbergs forenklingar verkar ikkje

Det viser ei undersøking i regi av Virke.

– Paradoksalt, meiner Virkes administrerande direktør Vibeke Hammer Madsen om svara i den ferske undersøkinga som Hovudorganisasjonen la fram tysdag.

– At fleirtalet av våre medlemmer ikkje opplever noka forbetring, trass i at Erna Solbergs (H) regjering har vore veldig opptatt av å forenkle for næringslivet, er eit paradoks, utdjupar Madsen.

To av tre: meir byråkrati

Undersøkinga viser at 68 prosent av medlemsbedriftene opplever at det er like mange reglar og rapporteringskrav no som for fire år sidan. Nesten kvar tredje verksemd, 28 prosent, seier det er blitt meir byråkrati. Nav blir opplevd som ein skjema-versting blant dei bedriftene som er tilknytt Virke.

To av ti opplever likevel at det er blitt færre reguleringar og krav om innrapportering.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) medgir overfor NTB at det står att mykje arbeid.

– Eg registrerer likevel at Virke sjølv seier at det er ei forbetring frå 2016. Då svarte berre 10 prosent at byrda var blitt lettare, mot 20 prosent i år. Det ser dermed ut til å gå rett veg, seier han.

Et opp effekt

Regjeringa har rekna ut effekten av forenklingstiltalane til drygt 15 milliardar innsparte kroner. Problemet er at gevinsten blir eten opp, meiner Vibeke Hammer Madsen. Det gjeld spesielt for småbedriftene, som trass alt utgjer 95 prosent av alle norske bedrifter.

– Deira oppleving er at byråkratiet er ein barriere mot auka lønnsemd og konkurranseevne. For eksempel er arbeidsmiljøloven altfor kronglete og bør bli forenkla, seier Madsen.

Ønsker meir

Virke-direktøren ønsker seg ytterlegare forenklingar dei neste fire åra og meiner at nye 15 milliardar innsparte kroner må vere eit mål.

Under Virkes konjunkturseminar tysdag foreslo Madsen å sette ned to utval; eit for å lage ei enklare arbeidsmiljølov og eit for å vurdere sjukelønsordninga. Trykket på digitalisering må bli auka, Regelrådet må bli styrkt og ikkje minst må nytta av å innføre nye reglar vere større enn kostnadene, seier råda.

– Om éin regel blir introdusert, bør to bli avskaffa. Mykje bra er på gang gjennom vidare digitalisering og effektivisering i offentleg etatar, men det er framleis ikkje godt nok. Det må vere ein tydeleg politisk prioritet i neste regjeringsperiode, seier Virke-direktøren.

