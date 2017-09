Hans Andreas Limi utpeikt som mellombels parlamentarisk leiar for Frp

Innstillinga frå gruppestyret i stortingsgruppa til partiet er samrøystes. Han tar over etter Harald T. Nesvik, som var parlamentarisk leiar i førre stortingsperiode, og som trekte stortingskandidaturet sitt i fjor haust.

Den nye stortingsgruppa til partiet vil konstituerast i neste veke, og då blir det klart om Limi blir parlamentarisk leiar for heile stortingsperioden. Limi har til no vore finanspolitisk talsperson, ein post som Helge André Njåstad ligg an til å overta.

Gruppestyret har innstilt Ulf Leirstein til å lede valkomiteen.

Stortinget trer formelt saman måndag, og dei ulike partia jobbar no med å fordele representantane sine i ulike komitear.

(©NPK)