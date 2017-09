Grande: Venstre har ikkje bestemt seg

Fleire kjelder i Venstre opplyser ifølgje avisa at det i dag er eit fleirtal som er opne for å gå inn i regjering.

– Eg veit ikkje kvar dei har det frå. Det stemmer ikkje, seier Grande til NTB like før møtet mellom samarbeidspartia starta.

Ifølgje Aftenpostens kjelder vil ikkje partiet ta stilling til om dei går inn i regjering før etter at statsbudsjettet er lagt fram 12. oktober.

Partileiarane og nestleiarane i dei fire partia møtest klokka 14 onsdag til samtalar om eventuelt samarbeid.

KrF har fastslått at det er uaktuelt å gå inn i ei regjering der Frp er med. Eit slikt ultimatum har ikkje Venstre stilt. Venstres hovudkrav er framleis vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, fleire faglærte lærarar i skulen og fritak for arbeidsgjevaravgift for gründerbedrifter.

