Frigitte 22. juli-dokument viser at politiet lenge trudde det var fleire gjerningsmenn

Forfattar Malin Stensønes har i boka «På vår vakt – Beretninger fra politiets beredskapstropp» som blei utgitt tidlegare i år, djupneintervjua 20 av dei 26 operatørane som deltok i aksjonen på Utøya. Stensønes fekk opphavleg avslag på oppmodinga si om innsyn i intervjua som 22. juli-kommisjonen sjølve gjorde med beredskapstroppen, men Kulturdepartementet meiner no at saka er eit så særeige tilfelle at det blir give delvis innsyn i dei delane av referata som omhandlar oppfatninga av talet på gjerningsmenn.

– Det er viktig at dei tenestemennene som med livet som innsats gjekk i land på Utøya 22. juli, får belyst oppfatninga si av kva som blei kommunisert og lagt til grunn under aksjonen, og eg har derfor bestemt å gi innsyn i dei delar av referata kor det kjem fram ulike oppfatningar som omhandlar spørsmålet om talet på gjerningsmenn, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

22. juli-kommisjonen har fastslått at politiet ikkje har kunna jobbe ut frå eit anna utgangspunkt enn at det berre var snakk om éin gjerningsmann. I intervjua med Stensønes gir derimot tenestemennene i beredskapstroppen uttrykk for at dei hadde ei klar oppfatning av at det var fleire gjerningsmenn. Dette blir stadfesta i dokumenta som no er frigitt.

I intervjua med kommisjonen går det blant anna fram at aksjonsleiaren for beredskapstroppen i ei oppdatering av situasjonen fekk høyre frå kommandoplass (KO) at det var tre til fem gjerningsmenn, at det var tunge våpen og eksplosiv. Undervegs til Utøya trudde han ikkje det var same gjerningsmann på Utøya som i regjeringskvartalet, men han var heilt sikker på at det var snakk om same «gruppering».

Fleire tenestemenn i beredskapstroppen seier dei fekk opplysningar som kunne tilseie at det var fleire gjerningspersonar, både før og etter arrestasjonen av gjerningsmannen.

(©NPK)