Uavklart om Islamsk Råd får framleis driftsstøtte

Departementet møtte representantar for Rådet tysdag ettermiddag for å diskutere framtidige driftsmidlar til IRN etter fleire kontroversar den siste tida.

Etter at IRN brukte pengar meint til brubygging og dialog til å tilsetje ei Nikab-kledd kvinne i sekretariatet i vår, fraus departementet andre rate av totalt 1,3 millionar kroner som rådet skulle få utbetalt.

– Vi er i gang med sluttbehandlinga av om organisasjonen innfrir vilkåra for driftsstøtte og kan ikkje forskotere utfallet av dette, skriv statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i ein e-post til NTB.

Kritisk minister

– I budsjettet for 2017 blei IRN løyvd driftsstønad for å vere ein brubyggjar, representativ paraplyorganisasjon og dialogpartnar mellom muslimske meinigheiter, andre trussamfunn, sivilsamfunnet og andre styresmakter. Departementet plikter å passe på at tilskotsmidla frå Kulturdepartementet blir brukt slik at formålet med midla blir oppfylte. Formålet med tilskotet er å legge til rette for dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunna, skriv han vidare.

Kulturminister Linda Helleland Hofstad (H) har ved fleire anledningar uttrykt misnøye med korleis IRN skjøttar rolla si som brubyggjar og dialogpartnar med majoritetssamfunnet.

Den viktigaste samarbeidspartnaren til IRN, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har også uttalt at dei vurderer å bryte med den muslimske paraplyorganisasjonen. STL har slite med samarbeidet med IRN over fleire år, uttalte generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen 4. september.

– Vi veit ikkje lenger kven Islamsk Råd snakkar på vegner av. Vi opplever at Islamsk Råd har spelt seg sjølv ut på sidelinja og blitt irrelevante, sa Joys.

– Positivt møte

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge kallar møtet tysdag konstruktivt.

– Det har vore ein fin, konstruktiv samtale og vi ser fram til fleire samtaler. Dette er eitt av fleire møte som vi har hatt, og vi ser fram til framleis positiv dialog, seier generalsekretæren.

Han seier det blir opp til departementet når det blir nytt møte.

– Vi er tilgjengelege og stiller opp når vi bli invitert, seier han.

Dersom driftsstøtta på rundt 1,3 millionar kroner blir trekt tilbake, vil det truleg bli splitting i organisasjonen, ifølgje Klassekampen. I fem av dei eldste medlemsmoskeane, blant dei Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeidast det for å etablere ein ny organisasjon.

Halal-inntekter

I sommar blei det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet avgjorde å tilbakehalde driftsstøtta til IRN. Inntektene frå halal-sertifiseringa utgjer 1,4 millionar kroner årleg, og er den største inntektskjelda for Islamsk Råd, ifølgje Vårt Land.

På spørsmål om kva konsekvensar det vil få for IRN om driftsstøtta blir kutta, svarer Afsar dette:

– Arbeidet til rådet held jo fram, men som sagt, møtet i dag er ein del av fleire møte som vi har hatt, og vi kjem til å ha dialog med ulike instansar, offentlege som private. Arbeidet til IRN held fram, IRN er ein organisasjon som jobbar med ulike samfunnsoppgåver, og det arbeidet vil fortsette, seier Afsar til NTB.

Når det gjeld splittinga mellom dei ulike moskeane knytt til IRN og planane om å opprette ein konkurrerande islamsk paraplyorganisasjon, seier Afsar at styret dei siste sju-åtte månadene har jobba med interndialog.

– Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygd opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen held fram, og det er også ein del av den naturlege dialogprosessen, seier han.

(©NPK)