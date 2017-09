Organisasjonar: Noreg bør ta imot 5.000 kvoteflyktningar 

Krava blei lagt fram på ein pressekonferanse hos Flyktninghjelpen tysdag og kjem fram i eit felles brev frå organisasjonane til partia på Stortinget.

Der heiter det at tolv norske hjelpeorganisasjonar ber Stortinget vedta:

* Auka støtte til nærområda i bistandsbudsjettet.

* At Noreg tar imot minst 5.000 kvoteflyktningar neste år.

* At kostnader til flyktningar i Noreg blir haldne utanfor bistandsbudsjettet.

Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna er blant organisasjonane som står bak appellen.

I brevet peikar dei på at stadig fleire menneske er på flukt frå krig og konflikt, og at behova i nærområda er størst. Dei viser også til at høgkommissæren for flyktningar i FN oppmodar Noreg om å ta imot fleire kvoteflyktningar.

– Noreg er blant landa i Europa som har hatt størst nedgang i talet på asylsøkjarar i 2016 og 2017. Vi har dei lågaste tilkomsttala på over 25 år, trass i at behovet for global ansvarsdeling aldri har vore større, heiter det.

Hjelpeorganisasjonane viser til at Noreg i år vil ta imot 3.129 kvoteflyktningar, pluss 1.252 relokaliserte asylsøkjarar frå Hellas og Italia.

– 5.000 kvoteflyktningar representerer ein svært moderat auke av talet på flyktningar vi forpliktar oss til å gi vern i Noreg, heiter det i brevet.

Forslaget frå regjeringa til statsbudsjett for 2018 blir lagt fram 12. oktober. Deretter vil Høgre og Framstegspartiet gå i forhandlingar med Venstre og KrF om budsjettet for å sikre seg fleirtal i Stortinget.

