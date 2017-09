Oppsagd politimann fekk ikkje jobben tilbake

Bergh gjekk til sak mot staten fordi han mente oppseiinga av han var ugyldig. Han fekk sparken etter å ha lagt ut fleire kontroversielle innlegg på Facebook som mange oppfatta som problematiske og rasistiske. Han kom også med utfall mot politikarar, blant anna omtalte han dåverande statsminister Jens Stoltenberg som «krapylet».

Bergh tapte saka i Oslo tingrett, men anka dommen inn for Borgarting lagmannsrett. Tysdag fall det dom i lagmannsretten, og politimannen tapte saka også der.

– Ytringane hans samla har slik form, omfang, rekkevidde og innhald at dei må sjåast som utilbørlege etter tenestemannslova og at dei bryt ned den tilliten som er nødvendig for stillinga som polititenestemann, heiter det i dommen.

