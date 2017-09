NTB sende ut nekrolog om kong Harald ved ein feil

NTB beklagar på det sterkaste feilen.

– Det er svært beklageleg at vi sende ut ei feil melding om kongens død. Alle i NTB er veldig lei seg for at dette skjedde, seier NTBs sjefredaktør og administrerande direktør Mads Yngve Storvik.

Redaksjonen har bakgrunnssaker og nekrologar om ei rad kjente personar liggjande i ei eiga mappe. Ved jamne mellomrom blir desse oppdaterte. Det var i samband med ei slik oppdatering saka vart sendt ut ved ein feil.

– Alt tyder på at det er ein teknisk feil, og vi går no gjennom våre system for å finne ut kva som svikta. Normalt skal ei melding gjennom fleire redaksjonelle ledd før den går ut på linjene våre, seier Storvik.

Han seier at NTB oppdaterer rutinemessig omtalar av kjente personar når det er ledige augneblink.

– Oppdateringa av nekrologen om kongen var berre ein rutinemessig gjennomgang. Dessverre førte oppdateringa til at saka gjekk ut på våre linjer. Vi beklagar på det sterkaste overfor kong Harald, seier Storvik.

