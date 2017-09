Listhaug meiner mange flyktningar får for dårleg tilbod

Flyktningar gjennomgår eit introduksjonsprogram der dei skal lære norsk og få hjelp til å komme raskt i arbeid eller utdanning når dei flytter til kommunane.

– Vi er nøydde til å sjå på heile ordninga, korleis vi skal skru den saman for å få betre resultat, seier Listhaug til NTB etter eit møte med dei nordiske kollegaene sine. Dei utveksla erfaringar om busetting og sysselsetting av flyktningar og innvandrarar.

Listhaug viser til meldingane frå Gamvik kommune, der syriske flyktningar seier dei har måtta undervise kvarandre i norsk fordi det manglar lærarar.

– Vi betaler kommunane store ressursar for å drive integreringsarbeid, men vi ser at kvaliteten ikkje alltid held mål. Det må vi gjere noko med, seier ho til NTB.

– La dei bruke utdanninga

Listhaug meiner Noreg ligg forholdsvis godt an når det gjeld å få flyktningar i arbeid, samanlikna med nabolanda. Men det er framleis langt frå bra nok, understrekar ho, og viser blant anna til at flyktningar ikkje får brukt kvalifikasjonane dei har heimanfrå.

– Vi er ikkje flinke til å ta vare på dei som faktisk har ein utdanning og la dei bruke den i det norske arbeidsmarknaden. Dei må kunne byggje på det dei har frå før, i staden for at vi bruker dei til ting som dei er overkvalifisert for, seier ho.

På spørsmål om norske arbeidsgivarar kan bli flinkare til å ta inn og legge til rette for folk med utdanning andre stader frå, viser ho til at flyktningar må ha språkkunnskapar og vere kvalifisert for det norske arbeidsmarknaden.

– Alle tinga er viktig, både kva eigeninnsats ein gjer og kva for eit tilbod ein får, seier Listhaug.

La om busetjingspolitikken

På møtet deltok statsrådar frå Danmark, Finland og Island. Sverige var representert ved statssekretær Anders Kessling frå arbeidsdepartementet. Oppstyret Listhaug skapte ved dagsturen sin til Rinkeby i Stockholm under den norske valkampen, var berre gjenstand for ein kort kommentar frå Listhaug ved starten av møtet, opplyser Kessling.

– Vi har sagt det vi treng å seie om det. Vi treffer gjerne våre nordiske kollegaer, men vi vil ikkje vere del av ein valkamp i eit enkeltland, seier han.

Han meiner bildet som Listhaug har gitt av forholda i Sverige er unyansert og avviser at svenskane feiar integreringsproblema under teppet, slik den norske statsråden har hevda.

Kessling fortalde på møtet om den nye busettingspolitikken som blei innført i fjor. Tidlegare kunne flyktningar i Sverige busette seg der dei ville, til forskjell frå i Noreg og Danmark. No blir det styrt slik at dei hamnar der det skal vere mogleg å få arbeid.

– Vi har ein jamnare fordeling av nykomne enn tidlegare. Det spelar ei rolle kvar ein buset seg, seier han.

Sverige anslår at dei vil ta imot 28.000 asylsøkjarar i år og Kessling reknar dette som handterleg.

