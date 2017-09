Framleis ikkje tilstrekkeleg støtte til Norske Skogs redningsplan

Konsernet oppfordrar no obligasjonseigarar til å sende inn sine samtykkjeerklæringar innan klokka 17 fredag denne veka, dersom dei ønsker å gi bindande støtte til rekapitaliseringa.

– Vi er svært fornøgd med å ha fått støtte frå fleirtalet av dei sikra obligasjonseigarane og er no i dialog med dei andre sikra og usikra obligasjonseigarane i konsernet, seier Christen Sveaas, styreleiar i Norske Skogindustrier ASA.

Konsernet treng støtte frå eit fleirtal av obligasjonseigarane, og dei må eige minst 75 prosent av gjelda, for at konsernet skal kunne gå vidare med forslaget til redningsplan. I tillegg må planen godkjennast av to tredelar av aksjonærane på ei ekstraordinær generalforsamling.

Planen inneber at dagens aksjonærar misser nesten alle sine verdiar, og at to tredelar av gjelda på ni milliardar kroner blir gjort om til aksjar. Dei sikra kreditorane får 94 prosent av aksjane, dei usikra långjevarane får 4 prosent, mens aksjonærane vil få 2 prosent av aksjane.

(©NPK)