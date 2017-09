Ap-veteran: Giske har posisjonert seg til å bli statsminister

– No har han posisjonert seg sånn at han er den neste i linja til å til å bli statsminister. Dersom Giske ønsker å bli det, er han no posisjonert der han skal vere. Og han er ikkje mitt førsteval, seier Grethe G. Fossum til Dagens Næringsliv.

Etter at det vart klart at Giske overtar for Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson har fleire Ap-politikarar gitt uttrykk for sinne, skuffelse og frustrasjon i sosiale medium. Fossum som sat i tolv år på Stortinget for Ap fram til 2005 og i Arbeidarpartiets sentralstyre i åtte år fram til 2000, er ein av dei.

– Eg syns ikkje dette er takla noko spesielt godt. Det har vore ei klossete behandling av saka, seier Fossum. Ho meiner blant anna Giske burde sagt nei til posisjonen for å unngå støy og sleppe fram Marthinsen.

Ifølgje avisa har Fossum på Facebook kalla Giske «maktsjuk» og skrive at ho trur «kvinnene i Ap er så sinte at dei aldri vil ha Trond Giske som statsminister».

