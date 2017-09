200 kulturfolk lèt seg feire av kulturministeren

Festen blei halden i den fasjonable representasjonsbustaden til regjeringa bak Slottet tysdag kveld med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og avtroppande utanriksminister Børge Brende (H) som vertar.

– Dette er kunstnarar og kulturaktørar som gjer det veldig stort i utlandet. Dei er kanskje ikkje så kjente her heime, men dei er store namn internasjonalt innanfor sjangeren sin. Dei er viktige ambassadørar for Noreg. Vi heidrar jo idrettsheltane stadig vekk, og eg synest det er på tide å gjere det same med kunstnarane våre, seier Helleland til NTB.

Festen har vore kritisert av ein del kulturarbeidarar og kommentatorar. Det har blant anna vore stilt spørsmål ved samanlikninga med idrett, og om dette er rett ressursbruk for å fremme kulturlivet.

– Dei som er sure, får berre fortsette å vere sure, er alt Helleland har å seie til kritikarane.

Festdeltakarane var på si side positive til feiringa.

– Eg synest det er veldig hyggeleg. Eg kan ikkje berre gå etter denne regjeringa og kjefte, iblant må eg takke og vere glad for det dei gjer. Dette synest eg er eit bra initiativ, seier regissør Erik Poppe til TV 2.

Blant dei andre deltakarane var filmskaparane Harald Zwart og Margaret Olin, musikaren Rolf Løvland, artisten Anita Hegerland, forfattarane Maja Lunde og Unni Lindell og kunstnarane Hariton Pushwagner og Marianne Heske. På gjestelista stod også moteskaparar og dataspelskaparar.

(©NPK)