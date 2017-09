Norwegian til himmels på børsen

Flyselskapet til Bjørn Kjos blei nest mest omsett måndag, og løfta seg heile 6,6 prosent etter nyheita frå helga om at selskapet får lov til å operere som utanlandsk flyoperatør i USA.

Norwegian var derimot ikkje åleine om å dra børsen opp etter at den opna med nedgang måndag. Eit solid oljeprisløft utover ettermiddagen bidrog til at oljegiganten Statoil steig med 2 prosent og enda endå ein gong som mest omsett.

Pilene peikte også oppover for Marine Harvest (+1,8 prosent) og Yara (+1,1 prosent), mens Norsk Hydro (-0,6 prosent) blei det einaste av dei fem mest omsette som fall i verdi.

Dei tonegivande børsane i Europa stod meir eller mindre stille måndag. DAX 30 i Frankfurt la på seg minimale 0,07 prosent, FTSE 100 i London auka med 0,22 prosent, mens CAC 40 i Paris gjekk så vidt ned med 0,11 prosent.

Måndag ettermiddag blei eit fat nordsjøolje omsett for 57,9 dollar, opp over to prosent sidan midnatt. Eit fat amerikansk lettolje blei omsett for 51,34 dollar.

(©NPK)