Hareide: Mogleg siste forhandlingsmøte denne veka

Hareide innser at moglegheitene for å få oppfylt primærønsket om ei sentrum-høgre-regjering er små.

– Dersom vi ikkje lykkast med det, gjer vi som vi har sagt, nemleg å gå i opposisjon, sa Hareide i NRKs Politisk kvarter måndag morgon.

Kristeleg Folkeparti og Venstre skal onsdag møte regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet til eit nytt møte for å snakke om dei ulike regjeringsalternativa. Hareide meiner mykje talar for at det verken blir ei sentrum-høgre-regjering eller noka form for avtale med den sitjande Høgre/Frp-regjeringa.

– Det er jo dette som har vore regelen meir enn unntaket i norsk politikk, seier Hareide.

Venstre-leiar Trine Skei Grande vil på si side ikkje gi opp forsøket på å ta del i ei regjering saman med KrF og Høgre – og utan Frp.

– Eg merkar meg at det verkar nesten som statsministeren er meir optimistisk med tanke på ei slik løysing enn Knut Arild (Hareide) akkurat no. Eg trur derfor at ein ikkje skal gi seg før ein har prøvd og før ein har forhandla, seier Trine Skei Grande.

Grande seier at det har vore «soleklart» at regjeringa begynner med blanke ark.

– Så er det politikken som dannar grunnlaget for kva regjering som skal leie landet, seier Grande.

