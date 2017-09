frontpage Son sikta for drapsforsøk på faren etter påkøyrsel i Ås

Ein mann i 40-åra er sikta for drapsforsøk etter at han ifølgje politiet køyrde på sin eigen far med ein lastebil i Ås. Faren har kritiske skadar.