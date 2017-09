Mennene som plasserte bomber i Göteborg fekk kortare straff

Dei to mennene får dermed kortare fengselsstraffer. Ein 23-åring som blei dømt til åtte og eit halvt års fengsel, fekk straffa minska til seks og eit halvt år. Ein 51-åring fekk halvert straffa si frå fem til to og eit halvt år.

Dei tre blei dømde i tingretten i juni for å ha plassert bomber på tre stadar i Göteborg. Den første detonerte utanfor lokalet til ei venstreorientert gruppe i november 2016, utan at nokon blei skadde. Den andre detonerte utanfor eit asylmottak 5. januar, der blei ein reinhaldsarbeidar alvorleg skadd. Den siste blei oppdaga utanfor eit asylmottak 25. januar, men blei uskadeleggjort før den detonerte.

Det er det mest alvorlege tilfellet – bomba 5. januar – som dei to mennene blei frikjende for i lagmannsretten. Grunnen er at retten meiner at det ikkje finst nok prov i saka.

Lagmannsretten har derimot sett alvorlegare på dei to andre tilfella.

– Lagmannsretten ser noko meir alvorleg på dei lovbrota som dei tiltale blir dømde for enn det tingretten gjorde. Derfor ligg den samanlagde straffa noko høgare enn det tingretten bestemte, heiter det i ein fråsegn frå retten.

For ein 20 år gammal mann er straffa blitt strengare. Han fekk eitt og eit halvt år i tingretten for medverking, mens lagmannsretten skjerpa straffa til eitt år og ti månader i fengsel.

Aktoratet meiner dei tre har tilknyting til den nynazistiske organisasjonen Nordiska motståndsrörelsen og at saka derfor er prinsipielt viktig.

– Det er utruleg viktig at rettsinstansane markerer motstand mot det som vi kallar innanriksekstremisme, det vil seie lovbrot med politiske formål, seier statsadvokat Mats Ljungqvist.

