Hareide stenger døra for Frp – kastar ikkje nøkkelen

Hareide fekk ei rekke spørsmål om forholdet til Frp etter landsstyretalen sin fredag. Han gjentok at det er uaktuelt å gå i regjering med Frp no, men blei vagare når det blei spurt om forsikringa varer i heile fireårsperioden.

– Eg innser at det kan vere krevjande å få til ei sentrum-Høgre-regjering. Men før dette er endeleg avklart, så er det ikkje naturleg for meg å konkludere med noko anna enn vårt samarbeidsvedtak seier, sa Hareide.

Stenger døra

Fleire i og rundt KrF har dei siste dagane tatt til orde for at partiet burde tre inn i regjering. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk var fredag den siste i rekka. Men noko slikt er uaktuelt, sa Hareide i landsstyretalen sin.

– Til alle dei som har spurt meg dei siste vekene om KrF kjem til å gjere det same etter valet som vi sa før valet, vil eg svare: Sjølvsagt!

– Vi har gått til val på ei sentrum-Høgre- regjering og det er uaktuelt å gå inni ei ein regjering med Framstegspartiet. Det sa vi før valet, og det er også bodskapen i etterkant av valet, utdjupa han overfor pressa.

Beheld nøkkelen

Hareide seier KrF vil gå i opposisjon dersom partiet ikkje får gjennomslag for ønske sitt om ei sentrum-Høgre-regjering. Men om døra til Frp er stengt, er ikkje nøkkelen kasta ein gong for alle. Spørsmålet fleire stiller seg no, er kor lenge garantien varer.

– Det er mange forslag til kva KrF bør gjere no. Innboksen min er full av innspel og gode råd, sa Hareide i talen og la til at «påfallande mange» kjem frå folk som ikkje stemte KrF ved valet.

– Dersom vi får like mange stemmer i 2021 som vi no får gode råd, vil partiet få eit skikkeleg løft, seier han.

Ulike moglegheiter

I KrF-toppen blir det vurdert at eit regjeringssamarbeid med Frp i perioden er svært lite sannsynleg. Når Hareide likevel uttaler seg som han gjer, er det fordi organa i partiet skal sei sitt. Internt er meiningane delte.

På spørsmål om korleis partiet i opposisjon aktar å forankre eit samarbeid med regjeringa, er KrF-leiaren heller ikkje særleg klar.

– Vi har sett i gang ei brei evaluering. Nokre av vurderingane no har vi måtta ta på ganske kort tid. Så vil det vere naturleg at partiet internt tar seg betre tid til å vurdere kva strategiske vegval vi tar vidare.

Han antydar at konklusjonar tidlegast vil bli trekt i tilknyting til landsstyremøtet i november.

Motivert

Hareide innleidde talen sin med å snakke om det svake valresultatet. Med tilvising til favorittklubben Brann slo han fast at ingen blir med i KrF fordi dei er medgangssupporterar.

– Vi kan snu dette skipet. Det høyrest kanskje rart ut, men motgangen motiverer meg, sa Hareide då han fredag talte til landsstyret til KrF i Oslo.

– Stortingsperioden kan gå inn i historiebøkene som den perioden der vi snudde nedgang til medgang. Vi kan gå frå skuffande valnetter til oppløftande valmorgonar, sa han.

Hareide blinkar ut tre saker som partiet vil gi prioritet i tida som kjem: Stikkord er fleire lærarar og andre tiltak for barn og barnefamiliar, internasjonal bistand og kamp mot sorteringssamfunnet.

