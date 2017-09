Firma bøtelagt for dårleg sikring av sprengstoff

DSB, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, utførte i fjor haust tilsyn med 23 bedrifter som oppbevarer eksplosiv. Sju av tilsyna førte til politimelding og førelegg opp til 50.000 kroner. Dei fleste meldingane kjem av at bedriftene ikkje hadde sikra sprengstoffet med alarm.

Hittil er seks av sakene avgjort. Fire verksemder har fått førelegg på frå 14.000 kroner og opp til 50.000 kroner. Bedriftene som vart melde til politiet held til i Nordland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

– Tilstanden ved fleire av lagera denne gongen var så alvorleg at vi valde å politimelde fleire bedrifter. Vi må forvente at eksplosivlagera har alarmar som fungerer som føresett, og at dei blir testa jamleg, seier direktør Cecilie Daae i DSB.

I ei eigenvurdering av tilstanden i 2015, melde 93 prosent av verksemdene at tilstanden i eksplosivlagera var god. DSBs tilsyn viser at dette ofte ikkje stemmer.

(©NPK)